البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 110.93 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال أحدث عطاءاته، أذون خزانة بقيمة 110.93 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات، بحسب موقع «المركزي»، بعدد 98 عرض لآجل 273 يوم بقيمة 16.75 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ نحو 27.041%، وبعدد 1556 عرض لآجل 91 يوم، بقيمة 124.526 مليار جنيه، وبمتوسط معدل فائدة سجل حوالي 25.522%.

وتقدمت البنوك والمؤسسات المالية كذلك بعدد 282 عروضا لآجل 182 يوم بقيمة 19.658 مليار جنيه وبمتوسط فائدة بلغ نحو 26.540%، وبعدد 340 عروض بقيمة 30.322 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة 26.922%.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 70 عرضًا لآجل 273 يوم بقيمة 6.630 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح بلغ نحو 26.521%، وبعدد 1464 عروض لآجل 91 يوم، بقيمة 101.636 مليار جنيه، وبفائدة 25.503%.

كما قبلت 263 عروض لآجل 182 يوم بقيمة 1.571 مليار جنيه وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 25.941%، وبعدد 289 عروض لآجل 364 يوم، بقيمة 1.099 مليار جنيه، وبمتوسط فائدة سجل نحو 26.483%.

أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.