البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 11.437 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، خلال تعاملات أمس الثلاثاء 1 نوفمبر الجاري، أذون خزانة بقيمة 11.437 مليار جنيه.

وباع «المركزي» أذون خزانة لآجل 182 يوم، بقيمة 259.825 مليون جنيه، و526.475 مليون جنيه لآجل 364 يوم.

كما باع البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 2.651 مليار جنيه لآجل 273 يومًا، و8 مليار لآجل 91 يومًا.

يُشار إلى أن البنك المركزي يطرح أذون خزانة بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة؛ بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتوصلت مصر الأربعاء إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تصل قميته إلى 9 مليار دولار، والذي يشمل 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 5 مليارات من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى.