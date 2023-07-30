البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 107.919 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال أحدث عطاءاته، أذون خزانة بقيمة 107.919 مليار جنيه، لآجل 91 و182 و273 و364 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 224 عرض لآجل 182 يوم بقيمة 38.126 مليار جنيه، وبعدد 162 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 30.428 مليار جنيه.

فيما تقدمت بعدد 51 عرض لآجل 273 يوم، بقيمة 20.759 مليار جنيه، وبعدد 427 عرض لآجل 91 يوم بقيمة 68.900 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 24.380% و24.501% لأجل 182 يوم و364 يوم على التوالي، كما طلبت معدل فائدة 24.955% لآجل 273 يوم، و23.565% لآجل 91.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 143 عرض لآجل 182 يوم بقيمة 26.049 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 24.221%. كما قبلت 103 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 15.178 مليار جنيه بمعدل فائدة 24.095%.

وقبلت «المالية» 2019 عرضًا لآجل 273 يوم، بقيمة 2.916 مليار جنيه وبمتوسط معدل فائدة بلغ 24.043%، و2395 عرضًا لآجل 91 يوم، بقيمة 63.797 مليار جنيه، بمعدل فائدة 23.553%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

أسعار الفائدة

وأبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه في 22 يونيو الماضي، على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 18.25% على الإيداع، 19.25%على الإقراض، 18.75% للعملية الرئيسية.