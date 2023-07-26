البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 104.53 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال عطائه الأخير، أذون خزانة بقيمة 77.16 مليار جنيه، لآجل 91 و182 و273 و364 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 260عرض لآجل 182 يوم بقيمة 52.37 مليار جنيه، وبعدد 137 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 48.43 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 24.29% و24.62% لأجل 182 يوم و364 يوم على التوالي، كما طلبت معدل فائدة 24.55% لآجل 273 يوم، و23.57% لآجل 91.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 178 عرض لآجل 182 يوم بقيمة 42.63 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 24.213%. كما قبلت 80 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 24.81 مليار جنيه بمعدل فائدة 24.08%.



وقبلت «المالية» 19 عرضًا لآجل 273 يوم، بقيمة 1.606 مليار جنيه وبمتوسط معدل فائدة بلغ 24.04%، و296 عرضًا لآجل 91 يوم، بقيمة 35.49 مليار جنيه، بمعدل فائدة 23.511%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.



أسعار الفائدة

وأبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه في 22 يونيو الماضي، على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 18.25% على الإيداع، 19.25%على الإقراض، 18.75% للعملية الرئيسية.