البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 101.497 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال أحدث عطاءاته، أذون خزانة بقيمة 101.497 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات، بحسب موقع «المركزي»، بعدد 123 عرض لآجل 273 يوم بقيمة 15.086 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ نحو 27.117%، وبعدد 1738 عرض لآجل 91 يوم، بقيمة 115.391 مليار جنيه، وبمتوسط معدل فائدة سجل حوالي 25.588%.

وتقدمت البنوك والمؤسسات المالية كذلك بعدد 333 عروض لآجل 182 يوم بقيمة 21.852 مليار جنيه وبمتوسط فائدة بلغ نحو 25.557%، وبعدد 380 عرض بقيمة 26.842 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة 26.958%.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 74 عرضًا لآجل 273 يوم بقيمة 208.950 مليون جنيه، وبمتوسط عائد مرجح بلغ نحو 26.099%، وبعدد 1670 عروض لآجل 91 يوم، بقيمة 87.359 مليار جنيه، وبفائدة 25.564%.

كما قبلت 264 عروض لآجل 182 يوم بقيمة 2.537 مليار جنيه وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 25.930%، وبعدد 354 عروض لآجل 364 يوم، بقيمة 11.392 مليار جنيه، وبمتوسط فائدة سجل نحو 26.543%.

أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.