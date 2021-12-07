البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة مليار دولار

باع البنك المركزي المصري أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار، نيابة عن وزارة المالية، بنحو مليار دولار لأجل 364 يومًا، وبمتوسط عائد 2.995%.

وقال إن العروض بلغت قيمتها نحو 1.150 مليار دولار، بعدد 24 عرضًا، وبلغ أعلى عائد معروض نحو 3%، بينما بلغ أقل عائد معروض 2.970%، وافق منها المركزي على 18عرضًا.

يذكر أن المركزي باع أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار، نيابة عن وزارة المالية، في ديسمبر الماضي بنحو مليار دولار لأجل 364 يومًا، وبمتوسط عائد 3.395%، بمعدلات التغطية وصلت إلى 1.25 مرة.

وبلغت قيمة العروض وقتها نحو 1.253 مليار دولار، بعدد 38 عرضًا، وبلغ أعلى عائد معروض نحو 4%، بينما بلغ أقل عائد معروض 3.37%، ومتوسط عوائد 3.489%.