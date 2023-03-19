البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 3.592 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال مزاد الخميس الماضي، أذون خزانة بقيمة 3.592 مليار جنيه، لآجل 182 و364 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.



أذون الخزانة

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 130 عرضًا، لآجل 364 يوما، بقيمة 22.419 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 23.574%، وبعدد 97 عرضًا، لآجل 182 يوما، بقيمة 21.133 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 23.278%.

من جهة أخرى قبلت وزارة المالية 77 عرضًا، بقيمة 1.259 مليار جنيه، بمتوسط معدل فائدة 22.578%، لآجل 364 يوما، كما قبلت 30 عرضًا، بقيمة 2.33 مليار جنيه، بمعدل فائدة بلغ 22.586 %، لآجل 182 يوما.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي ، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.



أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، مؤخرا، الإبقاء على سعر الفائدة عند 16.25%، 17.25%، و16.75%، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب.