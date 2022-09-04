البنك المركزي يبيع أذون خزانة أجل 3 أشهر بقيمة 61.8 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري أذون خزانة لأجل 3 شهور (91 يوماً)، في عطاء اليوم الأحد، بقيمة هي الأعلى في تاريخ الأذون قصيرة الأجل، بلغت 61.841 مليار، من أصل 15 مليار جنيه كانت تستهدفها وزارة المالية.

قال البنك المركزي إنَّ البنوك والمؤسسات عرضت في العطاء ما قيمته 170.858 مليار جنيه، كما أظهر عطاء اليوم تراجع العائد على تلك الأذون إلى 15.9% مقابل 16.1% في عطاء الأسبوع الماضي.

تراجع عائد أذون الخزانة، الأحد الماضي، لأول مرة منذ 24 مايو الماضي بنحو 5 نقاط في عطاء أذون 91 يوماً، مسجلاً عائد 16.10% مقابل 16.15% في الأسبوع السابق له.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل في 22 سبتمبر الجاري.

يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية من أجل تمويل عجز الموازنة العامة للبلاد.