البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـرى في اجتماعها اليوم الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %11.25، %12.25 و%11.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %11.75.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعها خلال يونيو 2022 الإبقاء سعر الفائدة.

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية شهر مايو الماضي، وذلك بعد ما رفعها 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% بنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.

وترأس حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي أعتذر عن منصبه.

وبحسب استطلاع أجرته جريدة المال اليوم قال خبراء رجحا إبقاء «المركزى» على اسعار الفائدة، ليكون لديه نوع من التروى قبل اتخاذ أى قرار من شأنه أن يعمل على تحريك أسعار الفائدة، وذلك لعدم التأثير على الموازنة العامة وتقليل تكلفة الدين العام، لاسيما أن التضخم سيتخذ مسار التراجع بعد 3 أشهر تقريبًا.

وأعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى مستوى %15.6 فى يوليو الماضى، مقارنة مع %14.6 فى الشهر السابق له.

وسجل معدل التضخم السنوى فى المدن ارتفاعا إلى %13.6 خلال شهر يوليو من %13.2 فى يونيو، وذلك بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الشهر الماضى، كما ارتفعت بعض السلع والخدمات، غير أن استقرار أسعار بعض السلع والخضراوات والدواجن خفف من معدل صعود التضخم.

وبحسب بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية 131 نقطة لشهر يوليو، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره %0.9 عن شهر يونيو، وأرجع أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة %6.4، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية حيث زادت مجموعة الحبوب والخبز بنسبة %1، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة %5.2، مجموعة الفاكهة بنسبة %7.5، وكذلك مجموعة الدخان بنسبة %3.3.