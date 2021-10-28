البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي

البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع عند 9.25% و 8.25% على التوالي

أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

واستقر سعر فائدة الإقراض لأجل ليلية واحدة عند 9.25% وسعر فائدة الإيداع عند 8.25% لتبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي.

وارتفع التضخم الأساسي إلى 4.8% على أساس سنوي في سبتمبر من 4.5% في أغسطس الماضي.

فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 6.6% في سبتمبر الماضي من 5.7% في أغسطس وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.

وقال الجهاز إن معدل التضخم الشهري قفز بنسبة 1.6% لإجمالي الجمهورية خلال سبتمبر الماضي مقابل 0.1% خلال شهر أغسطس الماضي.

ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.