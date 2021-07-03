البنك المركزي يؤكد مجددا استمرار التعامل بجميع فئات النقود الورقية

نافيا صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها البلاستيكية

أكد البنك المركزي المصري استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، ويجدد نفيه صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها البلاستيكية.

جاء ذلك فى بيان له بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد البنك المركزي على أن التعامل مستمر بجميع فئات العملات الورقية، ويهيب بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما ينسب إليه من أخبار وعدم تداولها قبل التحقق من مصادرها الموثوقة.

يذكر أن البنك المركزي من المقرر أن يبدأ خلال العام الجاري في إصدار فئة 10 جنيهات مصنوعة من مادة البوليمر “العملة البلاستيكية” عقب افتتاح مطبعة البنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحسب ما قاله خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع دار طباعة النقد، فى تصريحات سابقة لـ«المال».