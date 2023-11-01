البنك المركزي: وصول عدد بطاقات «ميزة» إلى 31 مليون بنهاية 2022

كشف البنك المركزي، في تقرير له اليوم، وصول عدد البطاقات المصدرة التي تحمل شعار العلامة التجارية الوطنية “ميزة” إلى 31 مليون حتى نهاية ديسمبر 2022.

يأتي ذلك في ضوء القرار الصادر عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية بشأن تعزيز مبادرة البنك المركزي المصري بإنشاء نظام بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالي.

ويهدف المشروع إلى إحلال وتجديد 4.3 مليون بطاقة خاصة بصرف مرتبات العاملين بالدولة ببطاقة الدفع الوطنية “ميزة”، وتم البدء في إحلال البطاقات في فبراير 2021، وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع.

تجديد بطاقات المعاشات ببطاقات «ميزة»

وأشار «المركزي» إلى أنه تم استكمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد بطاقات المعاشات (6.5 مليون بطاقة) ببطاقة الدفع الوطنية “ميزة”، وقد تم الانتهاء من استبدال 6.5 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2022.