البنك المركزي: ودائع القطاع المصرفي تسجل 9.71 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

ارتفعت ودائع القطاع المصرفي، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي، إلى نحو 9.71 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي مرتفعة من 9.61 تريليون خلال يوليو 2023.

وسجلت الودائع الحكومية نحو 2.179 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 2.19 تريليون جنيه خلال يوليو الماضي، فيما سجلت الودائع غير الحكومية نحو 7.539 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مرتفعة من 7.42 تريليون جنيه في يوليو 2023.

وارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية إلى نحو 5.936 تريليون جنيه خلال أغسطس 2023 مقابل 5.82 تريليون جنيه خلال يوليو، أما الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية فقد استقرت عند 1.603 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023.

قروض القطاع المصرفي

وارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي إلى نحو 4.92 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 4.85 تريليون بنهاية يوليو الماضي.

وسجلت القروض للحكومة نحو 2.16 ترليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 2.11 تريليون بنهاية يوليو 2023.

أما عن القروض غير الحكومة فقد سجلت نحو 2.75 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 2.73 تريليون بنهاية يوليو 2023.