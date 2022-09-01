البنك المركزي: ودائع العملة الأجنبية تسجل 871 مليار جنيه خلال يوليو 2022

أعلن تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، والمنشور عبر موقعة الإلكتروني ارتفاع ودائع البنوك بالعملة الأجنبية إلى 871.071 مليار جنيه بنهاية يوليو 2022، مقارنة مع 650.825 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 220.2 مليار جنيه.

وأضاف المركزي أن الودائع بالعملة الأجنبية تحت الطلب بالدولار سجلت 245.712 مليار جنيه، بنهاية يوليو الماضي.

وأشار إلى ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 6.708 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 5.822 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، بزيادة قدرها 885.9 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن المعروض النقدي سجل 1.575 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقارنة مع 1.380 تريليون في ديسمبر الماضي.