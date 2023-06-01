البنك المركزي: ودائع العملاء بالبنوك تتخطى 9 تريليونات بنهاية فبراير

ارتفع إجمالي

ودائع العملاء بالبنوك

لتسجل 9.138 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023، مقابل 9.021 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، بارتفاع قدره 116.9 مليار جنيه.



ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليوم، انقسمت الودائع إلى الحكومية بقيمة 2.065 تريليون جنيه، بنهاية فبراير الماضي، مقابل 20.043 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023.

البنوك المصرية



وانقسمت الودائع الحكومية إلى ودائع بالعملة المحلية وسجلت 1.725 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 1.715 تريليون بنهاية يناير.

و بلغت الودائع بالعملات الأجنبية 340.036 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 328.492 مليار بنهاية يناير 2023.

ووفقا للتقرير انقسمت الودائع غير الحكومية التي سجلت 7.072 تريليون جنيه بنهاية فبراير، إلى ودائع بالعملات المحلية بنحو 5.567 تريليون جنيه، وودائع بالعملات الأجنبية بنحو 1.504 تريليون جنيه.