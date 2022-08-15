البنك المركزي : ودائع البنوك ترتفع إلى 7.210 تريليون جنيه خلال مايو

ارتفعت ودائع العملاء بالبنوك لتسجل 7.210 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 7.089 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.
وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى وصول الودائع الحكومية إلى 1.435 تريليون جنيه، والودائع غير الحكومية إلى 5.775 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي.
كما أظهر التقرير الشهري أن الودائع الحكومية تسجل 1.240 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وبالعملات الأجنبية 195.09 مليار جنيه.
من ناحية أخرى وصلت الودائع غير الحكومية إلى مستوى 4.901 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وبالعملات الأجنبية إلى 873.22 مليار.