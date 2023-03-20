البنك المركزي: نقود الاحتياطي «MO» تسجل 1.476 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي

تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.476 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2023، مقابل 1.526 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، وفقا لبيانات
نقود الاحتياطي«MO»
ووفقا للبنك المركزي المصري، تتكون نقود الاحتياطي «MO» من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي ووادئع البنوك بالعملة المحلية.
وكشفت بيانات المركزي ارتفاع النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي، إلى 866.505 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023، مقابل 864.193 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.
وتراجعت ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 609.572 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 661.814 مليار جنيه بنهاية يناير 2023.