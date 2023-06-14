البنك المركزي: نقود الاحتياطي «MO» تتراجع إلى 1.552 تريليون جنيه بنهاية مايو

تراجعت نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.552 تريليون جنيه بنهاية مايو 2023، مقابل 1.559 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن
نقود الاحتياطي «MO» في البنك المركزي
وتتكون نقود الاحتياطي «MO» من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، ووادئع البنوك بالعملة المحلية.
وانعكس على ارتفاع النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي، 1.022 تريليون جنيه بنهاية مايو 2023، مقابل
992.66 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.
وتراجعت ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 529.408 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 566.729 مليار جنيه بنهاية أبريل 2023.