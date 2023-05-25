البنك المركزي: ملتزمون بتوفير بيئة غير مسبوقة لجذب استثمارات القطاع الخاص

أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، رئيس مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الأفريقي، أن مصر ستوفر بيئة تتمتع بدرجة غير مسبوقة من الشفافية والوضوح والإفصاح؛ لجذب القطاع الخاص للاستثمار في الاقتصاد المصري، الذي يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار.

وكشف برنامج كامل لجذب القطاع الخاص يتمتع بتوفير كافة الإجراءات التي تتميز بالشفافية والإفصاح وسرعة الإجراءات من قبل الحكومة المصرية سوف يتم تنفيذه قريبًا، سيضمن ليس فقط طرح 32 شركة للاستثمارات الخاصة بإجمالي 40 مليار دولار، ولكن ستتجاوز استثمارات القطاع الخاص هذا المستهدف بشكل ملحوظ، نظرًا لاستقرار السوق، وتنفيذ البرنامج غير المسبوق لضمان دخول القطاع الخاص بإجراءات منضبطة تحقق المصلحة لجميع الأطراف.

زيادة مشاركة القطاع الخاص



وأضاف خلال تصريحاته في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، أن التحدث عن التزام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري ليس من اختصاص البنك المركزي، ولكن بصفته مواطنًا مصريًا يؤكد على تمتع القطاع الخاص على مدار عقود ماضية بحصة حاكمة في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 70 إلى 80%، وذلك حتى عام 2011.



وأكد محافظ

المركزي أن البلاد شهدت بعد عام 2011 حالة من إحجام القطاع الخاص عن وضع أي استثمارات إضافية في مصر؛ مما دفع الدولة إلى ضخ الاستثمارات للحفاظ على توازن واستقرار اقتصاد البلاد.



