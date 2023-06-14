البنك المركزي: معدل توظيف القروض إلى الودائع تسجل 48.9% بنهاية مارس 2023

سجل معدل توظيف قروض القطاع المصرفي إلى الودائع 48.9% حتى نهاية مارس 2023، مقابل 49.3% حتى نفس الفترة العام الماضي، حسبما أعلن

معدل توظيف القروض إلى الودائع

في تقريره اليوم.

وبلغ معدل قروض القطاع المصرفي إلى الودائع بالعملة المحلية 43.1% بنهاية شهر مارس 2023، مقابل 46.1% حتى مارس 2022.

أما عن معدل قروض القطاع المصرفي إلى الودائع بالعملة الأجنبية، فقد سجل 71.5% حتى مارس 2023، مقابل 68.4% لفس الفترة العام الماضي.

وجاء في تقرير البنك المركزي تسجيل نسبة كفاية رأسمال القطاع المصرفي 17% حتى مارس 2023.

وسجلت أصول القطاع المصرفي 12.970 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، فيما سجل رأسمال البنوك نحو 322.64 مليار جنيه.

البنك المركزي

وبلغت الاحتياطيات نحو 488.708 مليار حنيه بنهاية مارس الماضي، بينما سجلت المخصصات نحو 295.444 مليار جنيه.

وسجل صافي ودائع القطاع المصرفي حوالي 9.189 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023.

وسجلت أصول أكبر 10 بنوك، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، نحو 10.306 تريليون جنيه بنهاية مارس.