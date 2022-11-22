البنك المركزي: مصر سددت 26.3 مليار دولار من أقساط وفوائد الدين الخارجي

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 26.3 مليار دولار أمريكي، خلال السنة المالية 2021-2022، مشيرة إلى أن الأقساط المسددة نحو 21.7 مليار دولار أمريكي، والفوائد المدفوعة بلغت 4.6 مليار دولار أمريكي.

رصید الدین الخارجي



وسجلت نـسبة رصید الدیـن الخارجي إلى الناتـج المحلى الإجمالي نحو32.6 %نھایة یونیو 2022 ،وھى في الحدود الآمنة وفقا للمعاییر الدولیة.

ووفقا للنشرة الشهرية بلغ رصيد الدين الخارجي نحو 155.7 ملیار دولارأمريكي في نهاية یونیو 2022 بارتفاع نحو 17.8 ملیار دولار بمعدل

12.9% مقارنة بنهاية يونيو 2021.

وجاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع صـافى المـستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 22.5 ملیار دولار، وتراجع أسعار صرف معظم العملات المـقترض بھا أمـام الـدولار الأمریكي بنحو 4.7 ملیار دولار.