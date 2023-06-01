البنك المركزي: مصر سددت 11.9 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خارجية في 6 شهور

سددت مصر خلال الفترة من يونيو/ ديسمبر 2022/ 2023 فوائد وأقساط ديون خارجية بنحو 11.9 مليار دولار، بحسب بيانات صادرة من البنك المركزي.

وكان وزير المالية محمد معيط، قال في تصريحات صحفية سابقة إن مصر ملتزمة بسداد الالتزامات المالية في مواعيدها ولم تتأخر أبدًا، مشيرًا إلى زيادة الصادرات المصرية بشكل كبير من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية.

الدين الخارجي لمصر

وبلغ رصيد الدين الخارجي لمصر، حسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، نحو 162.9 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2022. وارتفع الدين الخارجي بنحو 7.2 مليار دولار بمعدل نمو 4.6% مقارنة بنهاية يونيو 2022.

وأكد تقرير «

الأقساط والفوائد

» أن انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار لم يؤثر على انخفاض رصيد الدين سوى بنحو 34.6 مليون دولار.

وبلغت قيمة الأقساط المسددة نحو 9.1 مليار دولار أمريكي، فيما سجلت الفوائد المدفوعة نحو 2.8 مليار دولار.

ومثّلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 35.5% بنهاية ديسمبر 2022، وهو ما اعتبره تقرير البنك المركزي ضمن الحدود الآمنة ضمن المعايير الدولية.