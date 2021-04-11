البنك المركزي : مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد على سرعة توزيع لقاحات كورونا

وأشار البنك في تقرير حديث صادر عنه، إلى استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات العالمية

يرى البنك المركزي المصري، أن مسار تعافي الاقتصاد العالمي، يعتمد بشكل كبير على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بكورونا.

وأشار البنك في تقرير حديث صادر عنه، إلى استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات العالمية.

وارتفعت أسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلي، لتصل إلى 61.5 دولار مقابل البرميل.

ويرى المركزي، أن النشاط الاقتصادي العالمي يعكس تعافي اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة، وإن كان بشكل مختلف في ظل استمرارية تأثير جائحة فيروس كورونا، والتي تلقي بظلالها على الآفاق المستقلبية.

بينما ارتفعت الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الأخرى، مسجلة أعلى مستوى لها منذ انتشار كورونا ليرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارها.

وجاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعًا بالتطورات من ناحية العرض، في حين تأثرت أسعار السلع العالمية الأخرى بعوامل العرض والطلب معا.

ومن المتوقع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية في 2021، مع المخاطر المحيطة المحتملة ناشئة من ارتفاع تكاليف الطاقة، وفقا للبنك الدولي.