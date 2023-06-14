البنك المركزي: مد العمل بتعديلات القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية يونيو 2024

قرر البنك المركزي المصري مد العمل بالتعديل الخاص بمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى نهاية يونيو 2024.



وأشار كتاب دوري صادر عن «المركزي» اليوم إلى أنه يتم إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة من عجم الالتزام بالشروط التعاقدية، مثل وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يوم متصلة، وذلك بدلًا من 90 يوم وفقًا لتعليمات تطبيقات المعيار الدولي رقم 9.

ونص كتاب «المركزي» على أن يتم ترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنية/ المهمشة (حس الأحوال) والانتظام في السداد لمدة 90 يوم.