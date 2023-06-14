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البنك المركزي: مد العمل بتعديلات القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية يونيو 2024

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حسب كتاب دوري صادر اليوم

البنك المركزي: مد العمل بتعديلات القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية يونيو 2024
محمد علواني

محمد علواني

1:08 م, الأربعاء, 14 يونيو 23

قرر البنك المركزي المصري مد العمل بالتعديل الخاص بمعاملة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك حتى نهاية يونيو 2024.

جريدة المال


وأشار كتاب دوري صادر عن «المركزي» اليوم إلى أنه يتم إدراج العملاء ضمن المرحلة الثالثة من عجم الالتزام بالشروط التعاقدية، مثل وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن 180 يوم متصلة، وذلك بدلًا من 90 يوم وفقًا لتعليمات تطبيقات المعيار الدولي رقم 9.
ونص كتاب «المركزي» على أن يتم ترقية العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة العناصر الكمية والنوعية الخاصة بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنية/ المهمشة (حس الأحوال) والانتظام في السداد لمدة 90 يوم.

محمد علواني

محمد علواني

1:08 م, الأربعاء, 14 يونيو 23