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البنك المركزي: مجلس إدارة التجاري الدولي CIB تعهد بخطة تصحيح و «أموال المودعين مؤمنة تماما»

أكد إنه لن يتردد في التدخل لممارسة سلطاته الإشرافية بالشكل المناسب
محمد سالم 6:42 م, الجمعة, 23 أكتوبر 20 6:42 م, الجمعة, 23 أكتوبر 20

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أكد البنك المركزي المصري اليوم الجمعة، تعيين شريف سامي رئيسا غير تنفيذي جديدا للبنك التجاري الدولي، مضيفا أن سامي سيكون في وضع يؤهله للتعامل مع مباعث القلق لدى البنك المركزي المتعلقة بالامتثال التنظيمي. وفق ما نقلته وكالة رويترز منذ قليل

تبعا للوكالة الدولية، قال البنك المركزي إن البنك التجاري الدولي ما زال على وضعه وأموال مودعيه مؤمنة تماما، وإن مجلس التجاري الدولي تعهد بصياغة خطة تصحيح لتدارك مشكلات الامتثال.

وقال البنك المركزي إنه لن يتردد في التدخل لممارسة سلطاته الإشرافية بالشكل المناسب.

شريف سامى رئيسا للبنك التجاري الدولي

وأعلن البنك التجاري الدولي – مصر، تعيين شريف سمير سامي رئيسا غير تنفيذيا لمجلس الإدارة، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، خلفا للرئيس السابق والعضو المنتدب ، هشام عز العرب.

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وأكد التجاري الدولى في بيان له اليوم ان مجلس الإدارة يؤمن بأن البنك يمتلك العديد من الكوادر المتميزة وفريق إدارة متمكن يعمل على تطبيق أعلى المعايير المهنية وتبني أفضل الممارسات المتبعة في إدارة المخاطر والإلتزام.

وأشار البيان إلى انه قد تمت دعوة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لحضور إجتماع مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر والذي أكد خلاله دعمه الكامل للبنك ولمجلس الإدارة.

وقال شريف سامي الرئيس غير التنفيذي للبنك التجاري الدولي أنه بالإنابة عن مجلس الإدارة فإن البنك سيواصل التزامه نحو الاستمرار في ترسيخ مكانة البنك والتأكيد على تنفيذ الممارسات السليمة والفعالة للحوكمة والعمل على دعم مبادرات الدولة والاستمرار في تبني أفضل الممارسات المصرفية المتبعة عالميا.

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من جانبه.. أكد حسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس إدارة البنك التزام البنك بتقديم أعلى مستوى خدمة للعملاء ودعم خططه الاستثمارية وأهدافه المالية.

هشام عز العرب: خططت للتنحى العام الماضى وحان الوقت لإنهاء رحلتى

وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، قال هشام عز العرب أنه خلال 21 عامًا من خدمته للبنك التجاري الدولي، تم بناء مؤسسة زادت قيمتها السوقية إلى أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي من 150 مليون دولار أمريكي ، وتم الاعتراف بأن البنك هو الأفضل في الأسواق الناشئة عالميا في ثلاث من السنوات الأربع الماضية.

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تابع: في خضم هذه المهنة الطويلة والناجحة، كنت قد خططت للتنحي عن منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب العام الماضي، ولكن في ذلك الوقت طلب مني عدد من المساهمين الاستمرار لمدة 12 شهرًا أخرى. لقد مر ذلك العام الآن.

وقال: بالنظر إلى الوضع الحالي فقد قررت أن الوقت قد حان لإنهاء رحلتي مع البنك التجاري الدولي.

وأضاف: لقد كونت صداقات رائعة على مدار هذه السنوات – وسأعتز بها وبالحب الذي أظهره لي زملائي.

وقال: أرى دوري في المساعدة في إنشاء أيقونة للصناعة المالية والبورصة المصرية كجزء من خدمتي لأمتنا العظيمة، وأغادر منصبي اليوم آمنًا بمعرفة أنني عشت دائمًا وفقًا لقيمي.

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بقلم محمد سالم

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