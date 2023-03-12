البنك المركزي : لا تداعيات سلبية لأزمة سيليكون فالي على القطاع المصرفي المصري

أكد البنك المركزي المصري ، ان أزمة بنك سيليكون فالي الأمريكي ليس لها أية تداعيات سلبية على القطاع المصرفي في مصر.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن البنك المركزي أن البنوك المصرية لا تمتلك أية ودائع او تعاملات مالية مع بنك سيليكون فالي.

ويضمن البنك المركزي المصري اموال المودعين لدى البنوك في مصر بشكل كامل ضد أي حالات من التعثر أو الإفلاس.

وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت وضع بنك سيليكون فالي المتخصص في تمويل الشركات الناشئة ، تحت الحراسة ، وتم إغلاق مكاتب البنك في الولايات المتحدة يوم الجمعة ، فيما وصف بأنه أكبر انهيار مصرفي منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت عام 2008.

وقالت

ة جانيت يلين اليوم الأحد إنها تعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية المصرفية لمواجهة انهيار بنك سيليكون فالي وحماية المودعين، لكن ليس هناك خطة إنقاذ كبيرة قيد البحث.