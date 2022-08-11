البنك المركزي: قروض القطاع المصرفي تسجل 3.42 تريليون جنيه نهاية أبريل

ارتفعت قروض القطاع المصرفي إلى 3.42 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ3.35 مليار جنيه في الشهر السابق له بحسب البنك المركزي.

وأضح التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي ارتفاع القروض الحكومية من 1.26 تريليون جنيه نهاية مارس الماضي إلى 1.29 تريليون جنيه نهاية أبريل 2022

وزادت التمويلات الممنوحة للقطاع غير الحكومي من 2.09 تريليون جنيه نهاية مارس 2022 إلى 2.13 تريليون جنيه نهاية أبريل الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي الشهرية.

وتتوزع إجمالي تمويلات للقطاع المصرفي إلى القروض بالعملة المحلية 1.87 تريليون جنيه، وبالعملة الأجنبية عند 266.08 مليار جنيه بنهاية أبريل.