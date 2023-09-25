البنك المركزي: قروض القطاع المصرفي ترتفع بنحو 226 مليار جنيه خلال 4 شهور

ارتفعت قروض القطاع المصرفي، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، اليوم، بنحو 226 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2023. وسجل إجمالي أرصدة الإقراض نحو 4.43 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2023، مقابل 4.204 خلال يناير الماضي، مسجلة ارتفاعًا قدره 226 مليار جنيه، وبمعدل نمو 5.37%.

أرصدة التسهيلات الائتمانية

ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للعملاء، بحسب « » إلى نحو 4.518 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2023، مقابل نحو 4.481 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بارتفاع قدره 370 مليار جنيه.

وتوزعت التسهيلات الائتمانية إلى 1.881 تريليون جنيه للحكومة بنهاية أبريل الماضي، مقابل 1.858 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، وسجلت التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة 2.637 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2023.

وانقسمت التسهيلات للحكومة إلى 996.255 مليار جنيه بالعملة المحلية، و884.966 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.