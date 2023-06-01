البنك المركزي في سريلانكا يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ إعلان إفلاسها

خفض البنك المركزي في سريلانكا اليوم الخميس أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أن أعلنت الدولة إفلاسها، وذلك بعد تبني ضوابط مالية صارمة، والمساعدة التي تلقتها من برنامج صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تباطؤ التضخم بشكل أسرع من المتوقع.

وأفاد البنك المركزي – في بيان نقلته شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية – بأن أسعار الفائدة على الإقراض والودائع تراجعت بمقدار 250 نقطة أساس إلى 14% و13%.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، بلغ معدل التضخم الرئيسي 35.3% في شهر أبريل الماضي، وانخفض إلى 25.2% في مايو الماضي.

وأوضح البيان أن تدفقات الأموال الأجنبية كانت قوية منذ إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما ساعدت الضوابط التي تم وضعها على الواردات، وزيادة الدخل من السياحة وتحويلات العاملين، في السماح للبنك المركزي بتعزيز احتياطياته.

ورجح البنك المركزي أن ينتعش الاقتصاد تدريجيا اعتبارا من أواخر العام الجاري، مدعوما بتحسين معنويات الأعمال والمستثمرين إلى جانب تعافي قطاع السياحة، مشيرا إلى أن الأمل يكمن في أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى توفير قوة دفع للاقتصاد لتخطي الانكماش التاريخي الذي شهده عام 2022.