البنك المركزي في زيمبابوي يبيع العملات الذهبية لترويض التضخم الجامح

يبدأ البنك المركزي في زيمبابوي بيع العملات الذهبية، هذا الشهر، لترويض التضخم الجامح، الذي أضعف العملة المحلية إلى حد كبير.

قال محافظ البنك المركزي جون مانجوديا، في بيان له، إن العملات المعدنية ستكون متاحة للبيع اعتبارًا من 25 يوليو بالعملة المحلية والدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى بسعر يعتمد على السعر الدولي السائد للذهب وتكلفة إنتاج الذهب.

قال البنك المركزي إن عملة Mosi-oa-tunya، التي سُميت على اسم شلالات فيكتوريا، يمكن تحويلها إلى نقد ويمكن تداولها محليًّا ودوليًّا.

بدء بيع العملات الذهبية

وأضافت أن العملة الذهبية ستحتوي على أونصة واحدة من الذهب وستبيعها مصفاة الذهب فيديليتي وأوريكس والبنوك المحلية.

يستخدم المستثمرون العملات الذهبية على الصعيد الدولي للتحوط من التضخم والحروب.

في الأسبوع الماضي، ضاعفت زيمبابوي معدل سياستها بأكثر من الضِّعف إلى 200% من 80%، وحددت خططًا لجعل الدولار الأمريكي عملة قانونية للسنوات الخمس المقبلة لتعزيز الثقة.

أدى التضخم المتصاعد في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا، إلى زيادة الضغط على السكان الذين يعانون بالفعل نقصًا ويثير ذكريات الفوضى الاقتصادية خلال حكم روبرت موجابي الذي دام قرابة أربعة عقود.

ألقى التضخم السنوي، الذي بلغ حوالي 192% في يونيو، بظلاله على محاولات الرئيس إيمرسون منانجاجوا لإنعاش الاقتصاد.

تخلّت زيمبابوي عن الدولار الذي ضربه التضخم في عام 2009، واختارت بدلًا من ذلك استخدام العملات الأجنبية، ومعظمها الدولار الأمريكي.

أعادت الحكومة العمل بالعملة المحلية في عام 2019 لكنها فقدت قيمتها بسرعة مرة أخرى.