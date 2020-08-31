البنك المركزي: فائض صافي اللأصول الأجنبية يرتفع إلى 9.8 مليار دولار بنهاية يوليو

ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لنحو 9.8 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي مقابل 8.014 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة 1.7 مليار دولار.

وكان فائض صافي الأصول الأجنبية انخفض من 24.7 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، إلى 8.16 مليارًا في مارس ثم 3.04 مليار دولار في أبريل، قبل أن يرتفع مجددًا في مايو ويونيو إلى مستوى 8.3 مليارًا و8.01 مليارًا.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي، حصلت “المال” على نسخة منها، أن إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية سجل 54.7 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 54.5 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه بزيادة نحو 200 مليون دولار.

یمثل بند صافي الأصول الأجنبیة، الأصول المستحقة للجھاز المصرفي علي غیر المقیمین مطروحا منھا التزاماته تجاه غیر المقیمین، ويعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.

وسجلت إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي 37.5 مليار دولار بنهاية يوليو، بينما سجلت إجمالي الأصول بالبنوك 16.7 مليار دولار.

في ذات السياق بلغت إجمالي الالتزامات بالعملات الأجنبية 44.87 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 46.4 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بتراجع قدره 1.5 مليار دولار.

وانخفضت الالتزامات على البنك المركزي بالعملات الأجنبية إلى 25.8 مليار دولار في يوليو مقابل 27.9 مليار دولار في يونيو، بينما ارتفعت الالتزامات على البنوك من 18.4 مليار دولار في يونيو إلى 19.06 مليار دولار في يوليو .

تطور فائض صافي الأصول الأجنبية بنهاية يوليو