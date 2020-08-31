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البنك المركزي: فائض صافي اللأصول الأجنبية يرتفع إلى 9.8 مليار دولار بنهاية يوليو

إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية سجل 54.7 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي
سيد بدر 11:45 م, الأثنين, 31 أغسطس 20 11:45 م, الأثنين, 31 أغسطس 20

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ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لنحو 9.8 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي مقابل 8.014 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة 1.7 مليار دولار.

وكان فائض صافي الأصول الأجنبية انخفض من 24.7 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، إلى 8.16 مليارًا في مارس ثم 3.04 مليار دولار في أبريل، قبل أن يرتفع مجددًا في مايو ويونيو إلى مستوى 8.3 مليارًا و8.01 مليارًا.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي، حصلت “المال” على نسخة منها، أن إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية سجل 54.7 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 54.5 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه بزيادة نحو 200 مليون دولار.

یمثل بند صافي الأصول الأجنبیة، الأصول المستحقة للجھاز المصرفي علي غیر المقیمین مطروحا منھا التزاماته تجاه غیر المقیمین، ويعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.

وسجلت إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي 37.5 مليار دولار بنهاية يوليو، بينما سجلت إجمالي الأصول بالبنوك 16.7 مليار دولار.

في ذات السياق بلغت إجمالي الالتزامات بالعملات الأجنبية 44.87 مليار دولار بنهاية يوليو مقابل 46.4 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بتراجع قدره 1.5 مليار دولار.

وانخفضت الالتزامات على البنك المركزي بالعملات الأجنبية إلى 25.8 مليار دولار في يوليو مقابل 27.9 مليار دولار في يونيو، بينما ارتفعت الالتزامات على البنوك من 18.4 مليار دولار في يونيو إلى 19.06 مليار دولار في يوليو .

تطور فائض صافي الأصول الأجنبية بنهاية يوليو

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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