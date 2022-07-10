البنك المركزي: عودة السياح إلى اليونان تعزز توقعات نمو الاقتصاد

قد ينمو الاقتصاد اليوناني أكثر من المتوقع في 2022 مع عودة السياح إلى اليونان بأعداد أكبر، وفقاً لمحافظ البنك المركزي.

يانيس ستورناراس أشار، في مقابلة، إلى أن “النمو بنسبة 3.2% هو السيناريو الأساسي الخاص بنا في بنك اليونان، لكن هذا يعتمد على افتراض أن عائدات السياحة هذا العام ستمثل 80% من عائدات 2019. لكن يبدو أنها ستكون قريبة من 100% مقارنةً بعام ما قبل كورونا، وبالتالي فإن نمو الاقتصاد بنسبة 3.2% أصبح ضمن نطاق أدنى التقديرات.

عودة السياح إلى اليونان

تشكّل السياحة قطاعاً حيوياً بالنسبة لليونان، إذ تمثل حوالي خمس اقتصادها وتشغّل أكثر من ربع الوظائف. وفي حين أن التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة انعكس على تخفيض المستهلكين الأوروبيين لبعض الإنفاق، فقد ثبت أن السفر إلى الخارج يمثل استثناءً، حيث يتدفق السياح من مختلف دول المنطقة إلى اليونان.

كما أن البلاد في وضعٍ أفضل من بعض أقرانها في منطقة اليورو فيما يتعلق بالتهديد المتمثل فى قيام روسيا بقطع إمدادات الطاقة. ويرى ستورناراس أن اليونان من المرجح أن تتجنب الركود إذا توقفت شحنات الغاز الروسي تماماً.

وأضاف: “لدى اليونان مصادر متنوعة من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، فقد تحوّطت للأمر منذ عدّة أشهر”. ومع أن توقف الغاز من روسيا بالكامل يعني “انخفاض معدل نمو الاقتصاد كثيراً، لكنه لن يصبح سلبياً.. فلن نقع في ركود”.