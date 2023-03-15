البنك المركزي: عدد بطاقات الخصم يصل إلى 23.837 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضي

بلغ عدد بطاقات الخصم المصدرة من قبل البنوك المصرية 23.837 مليون بطاقة، بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 22.959 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2022.

وبطاقات الخصم ،هي بطاقات تصدر للعملاء الذين لديهم حسابات بنكية،ويتم استخدامها في العديد من الخدمات.

وكشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي بلوغ عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا نحو 28.363 مليون بطاقة، بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 22.274 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2022.

وسجل عدد بطاقات الائتمان المصدرة من البنوك المصرية 5.001 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 4.810 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2022، وذلك بحسب بيانات «

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