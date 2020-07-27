البنك المركزي: عجز الميزان التجاري البترولي يسجل 45 مليون دولار فقط خلال الربع الأول من 2020

خلال الفترة من يناير إلى مارس، نتيجة تراجع الأسعار العالمية.

أعلن البنك المركزي أن عجز الميزان التجاري البترولي سجل نحو 45 مليون دولار، خلال الفترة من يناير إلى مارس، نتيجة تراجع الأسعار العالمية.

وأوضح، في تقرير ميزان المدفوعات، أن عجز الميزان التجاري البترولي سجل 45 مليون دولار، مقابل 445 مليونًا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخلال الفترة من يوليو إلى مارس 2019/ 2020 سجل الميزان التجاري البترولي عجزًا بقيمة 773.3 مليون دولار، مقابل 294 مليونًا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

يأتي ذلك نتيجة انخفاض الصادرات بقيمة 1.2 مليار دولار، خلال 9 أشهر، ليسجل 7.3 مليار دولار، مقابل 8.5 مليار دولار.

بينما هبطت المدفوعات بقيمة 707 ملايين دولار إلى 8.1 مليار دولار، مقابل 8.8 مليار دولار.