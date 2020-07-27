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البنك المركزي: عجز الميزان التجاري البترولي يسجل 45 مليون دولار فقط خلال الربع الأول من 2020

خلال الفترة من يناير إلى مارس، نتيجة تراجع الأسعار العالمية.
سيد بدر 10:27 م, الأثنين, 27 يوليو 20 10:27 م, الأثنين, 27 يوليو 20

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أعلن البنك المركزي أن عجز الميزان التجاري البترولي سجل نحو 45 مليون دولار، خلال الفترة من يناير إلى مارس، نتيجة تراجع الأسعار العالمية.

وأوضح، في تقرير ميزان المدفوعات، أن عجز الميزان التجاري البترولي سجل 45 مليون دولار، مقابل 445 مليونًا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخلال الفترة من يوليو إلى مارس 2019/ 2020 سجل الميزان التجاري البترولي عجزًا بقيمة 773.3 مليون دولار، مقابل 294 مليونًا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

يأتي ذلك نتيجة انخفاض الصادرات بقيمة 1.2 مليار دولار، خلال 9 أشهر، ليسجل 7.3 مليار دولار، مقابل 8.5 مليار دولار.

بينما هبطت المدفوعات بقيمة 707 ملايين دولار إلى 8.1 مليار دولار، مقابل 8.8 مليار دولار.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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