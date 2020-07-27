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البنك المركزي: عجز الحساب الجاري يتراجع 39% في 3 أشهر رغم كورونا

انخفض إلى 2.8 مليار دولار
سيد بدر 8:55 م, الأثنين, 27 يوليو 20 8:55 م, الأثنين, 27 يوليو 20

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أعلن البنك المركزي أن عجز الحساب الجاري سجل 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 4.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بتراجع قدره 39.2%.

وقال البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات إن عجز الحساب الجاري تحسن للربع الثالث على التوالي على الرغم من أجواء عدم اليقين واضطراب مشهد الاقتصاد العالمي الناجم عن انتشار جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على أداء معظم اقتصادات العالم في مطلع العام.

ووفقا للتقرير فقد سجل عجز الحساب الجاري نحو 7.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2019/2020 مقابل 9.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2018/2019، بتراجع 25.2%.

وأرجع البنك المركزي هذا التحسن إلى التحسن الملحوظ في عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل، ويأتي ذلك كنتيجة أساسية واستكمالا للنتائج الإيجابية للاصلاحات الاقتصادية الجزرية وغير المسبوقة والتي انعكست على نتائج مؤشرات الاقتصاد الكلي.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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