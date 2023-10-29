البنك المركزي: ضوابط جديدة لاستخدام البطاقات الائتمانية للمسافرين إلى الخارج

قرر فتح حدود الاستخدام المقررة وفقا لسياسة كل بنك لدي طلب العملاء المسافرين إلى الخارج وذلك من خلال الاتصال أو زيارة أحد الفروع دون الحاجة لتقديم أي مستندات.

استخدام البطاقات الائتمانية للمواطنين المسافرين

ويأتى هذا القرار بهدف تيسير استخدام البطاقات الائتمانية للمواطنين المسافرين، وبالإشارة إلى القرارات الصادرة بشأن إحكام الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج.

وقال البنك المركزي إنه تقرر متابعة العميل للحصول على ما يثبت أن استخدام البطاقة تم أثناء تواجده بالخارج وذلك من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر خلال فترة حدها الأقصى 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو ما يثبت استمرار تواجد العميل بالخارج إذا تم تجاوز الفترة المذكورة.

وحذر البنك المركزي من أنه في حالة عدم التزام العميل بما تقدم يتعين على البنك مصدر البطاقة اتحاذ الإجراءات الآتية:

1- إيقاف البطاقة.

2- إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-score” حتي يتم اتخاذ ما يلزم حيال هؤلاء العملاء.

3- إبلاغ البنك المركزي ببيانات هؤلاء العملاء ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم حتي يتسنى للبنك المركزي إبلاغ الجهات المعنية واتخاذ اللازم حيال هؤلاء العملاء في هذا الشأن.