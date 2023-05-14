البنك المركزي: صافي الاستثمار الأجنبي المباشر يسجل 3.297 مليار دولار بنهاية الربع الأول

سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، نحو 3.297 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي.

جاء ذلك مدفوعًا بتنامي الاستثمارات في القطاع الصناعي؛ حيث سجلت 1.020 مليار دولار، فيما سجلت الاستثمارات في القطاع الزراعي 15.4 مليون دولار.

وسجلت استثمارات قطاع الإنشاءات نحو 170.1 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي الاستثمار في قطاع الخدمات نحو 1.9 مليار دولار.



الاحتياطي النقدي

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، بحسب بيانات

، إلى 34.447 مليار دولار أمريكي، بنهاية شهر مارس 2023، مقابل 34.352 مليار دولار لشهر فبراير 2023، بمقدار زيادة بلغ نحو 95 مليون دولار خلال شهر.وسجل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية شهر يناير 2023، نحو 34.224 مليار دولار، و34.003 مليار دولار في ديسمبر 2022.ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري.