البنك المركزي : صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي يسجل 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري المنشوره على موقعه الإلكتروني تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو 2022 مقابل 35.495 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.