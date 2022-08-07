البنك المركزي : صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي يسجل 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو

كشف تقرير البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني عن تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى مقارنة مع 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.