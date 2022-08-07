Loading...

البنك المركزي : صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي يسجل 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو

مقابل 33.375 ميار دولار

البنك المركزي : صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي يسجل 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو
فاطمة إمام

فاطمة إمام

1:35 م, الأحد, 7 أغسطس 22

كشف تقرير البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني عن تراجع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى 33.143  مليار دولار بنهاية يوليو الماضى مقارنة مع 33.375  مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

فاطمة إمام

فاطمة إمام

1:35 م, الأحد, 7 أغسطس 22