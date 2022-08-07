البنك المركزي: صافي احتياطي النقد الأجنبي يسجل 33.14 مليار دولار بنهاية يوليو 2022

أعلن البنك المركزي المصري تراجع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو 2022، مقابل 33.375 مليار في نهاية يونيو 2022، بتراجع قدره 232 مليون دولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

كان البنك المركزي قد أعلن مؤخرا عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسي وفقًا لمؤشراته، ليبلغ 14.6% يونيو الماضى، مقابل 13.3% مايو 2022.

وذكر البنك – في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.2% في يونيو الماضي مقابل معدلًا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ 1.6% في مايو 2022.