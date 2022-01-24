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البنك المركزي: «ستاندرد تشارترد» البريطاني سيفتتح أول فرع سبتمبر المقبل

حصل على رخصة من البنك المركزي للعمل كفرع بنك أجنبي في مصر
المال - خاص 12:46 ص, الثلاثاء, 25 يناير 22 12:46 ص, الثلاثاء, 25 يناير 22

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أعلن نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم أن بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني سيفتتح أول فرع له بمصر سبتمبر المقبل بعدما حصل على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري للعمل في السوق المصرية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح نجم أن بنك “ستاندرد تشارترد” حصل على رخصة من البنك المركزي للعمل كفرع بنك أجنبي في مصر وهو ما يظهر جاذبية الاستثمار في الجهاز المصرفي المصري.

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وأضاف: أن البنك البريطاني سيفتتح أول فرع في شهر سبتمبر المقبل بحد أقصى في محافظة القاهرة على أن يفتح فرعًا ثانيًا له في الإسكندرية خلال العام المقبل 2023.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن بنك ستاندرد تشارترد سدد كافة الرسوم المطلوبة لافتتاح فرع له في مصر، كما قدم خطة استراتيجية وخطة عمله بالسوق المصرية.

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ونوه إلى أن البنك البريطاني سيقدم كافة الخدمات المصرفية المختلفة من تجزئة مصرفية وائتمان الشركات، نظرًا لأن وجود بنك عالمي للعمل في السوق المصرية سيسهم في إثراء الجهاز المصرفي المصري وإضافة خبرات جديدة.

وكان البنك المركزي أعلن عام 2019 عن دراسة إصدار تراخيص لدخول بنوك أجنبية جديدة للسوق المصرية؛ بهدف تعزيز التنافسية وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.

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بقلم المال - خاص

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