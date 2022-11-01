البنك المركزي: زيادة الائتمان المحلي إلى 7.053 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر

كشف التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي أرصدة الائتمان المحلي إلى 7.053 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة بنحو 6.967 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022.

وأظهرت تقارير البنك المركزي ارتفاع السيولة المحلية من 6.808 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، إلي 6.949 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بمقدار ارتفاع بلغ 141.244 مليار جنيه.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماع استثنائي عُقد يوم الخميس 27 أكتوبر الماضي، تحرير سعر العملة المحلية، لتحدد قيمتها بناء علي قوي العرض والطلب، بالإضافة إلي رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.