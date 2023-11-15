البنك المركزي: رفع حدود التعامل اليومي والشهري عبر المحمول والبطاقات المدفوعة

قرر البنك المركزي زيادة القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول (إجمالي عمليات السحب و / أو التحويلات الصادرة و/ أو أية عمليات خصم و/ أو المشتريات.

الحدود اليومية والشهرية للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة

وأشار المركزي في خطابه الدوري الصادر عنه اليوم، إلى أن الحدود ستصبح كالتالي:

١. بالنسبة للأشخاص الطبيعية “أفراد”.

– الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.

– الحد الأقصى اليومي: 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه.

-الحد الأقصى الشهري: 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه.

٢. بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أي وسيلة أخرى.

– الحد الأقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك.

– الحد الأقصى اليومي: 80 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف جنيه.

– الحد الأقصى الشهري: 400ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.

وقال المركزي:” يأتي ذلك بالإشارة إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 17 يوليو 2019، والتعديلات اللاحقة لها والمذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في 24 مارس 2021، وكذلك القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً الصادرة في مايو 2019 والتعديلات اللاحقة لها.

ويأتي بالإضافة إلى الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في إبريل 2021، وفي إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي.