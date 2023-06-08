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البنك المركزي: حسابات محافظ الهاتف المحمول وصلت إلى 28.3 مليون حساب بنهاية يونيو 2022

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نحو 370 مليون عملية في يونيو 2022

البنك المركزي: حسابات محافظ الهاتف المحمول وصلت إلى 28.3 مليون حساب بنهاية يونيو 2022
محمد علواني

محمد علواني

3:19 م, الخميس, 8 يونيو 23

وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى 28.3 مليون حساب بنهاية يونيو 2022، وذلك حسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري اليوم.

وبلغ إجمالي عدد العمليات التي تمت خلال شهر يونيو 2022، حسب تقرير البنك المركزي، نحو 370 مليون عملية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 421 مليار جنيه مصري.

وأصدر البنك المركزي، في يوليو 2021، القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي؛ وذلك بهدف إتاحة خدمات السحب والإيداع النقدي لكل حسابات محافظ الهاتف المحمول والبطاقات البنكية؛ من خلال شبكة التجار التابعين لمقدمي الخدمات باعتبارهم وكلاء عن البنك.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع، وتوفير الخدمة لكل عملاء القطاع المصرفي على حد سواء بغض النظر عن

البنك
المصدر التابع له العميل.

محمد علواني

محمد علواني

3:19 م, الخميس, 8 يونيو 23