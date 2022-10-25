«البنك المركزي»: شراكة مع «ضمان مخاطر الإئتمان» لحماية المشروعات المتوسطة والصغيرة

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن قطاع الصناعة استحوذ علي نصيب الأسد من محفظة القروض الممنوحة من القطاع المصرفي، بنسبة 32%.

وأكد نجم، خلال كلمته اليوم في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن البنك المركزي عقد شراكة مع شركات ضمان مخاطر الإئتمان، وذلك للتحوط من تكلفة الخسارة التي من الممكن أن تتحملها البنوك في المستقبل في ظل عدم اليقين، نتيجة للأحداث الدولية.

وأفاد أن شركات ضمان مخاطر الإئتمان لا تضمن إلا الشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرًا أن هذه الخطوة كان لها تكلفة تحملها البنك المركزي والدولة لدعم الاقتصاد.

وأضاف جمال نجم أن مبادرة الصناعة تم طرحها في ديسمبر 2019 للشركات المتوسطة، وتم تخصيص 100 مليار جنيه لها بعائد 10% قبل أن يتم تخفيض العائد إلى 8 % ، مشيرا إلى أنه في وقت لاحق وتحديدا في مارس 2020، تم إضافة الشركات الكبرى للاستفادة من هذه المبادرة لتخفيف المعاناة التي واجهت هذه الشركات خلال أزمة كورونا.

وأشار إلى أنه بحلول يوليو 2020 وصلنا بحجم التمويلات ضمن مبادرة الصناعة إلى 100 مليار جنيه وكان من الممكن أن نتوقف، ولكن قررنا الاستمرار.