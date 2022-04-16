أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني تراجع نقود الاحتياطي “MO” بقيمة 21.76 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي.

وأظهر التقرير الإحصائي الشهري الصادر عن البنك المركزي أن نقود الاحتياطي “MO” سجلت 1.006 تريليون جنيه خلال يناير الماضي مقابل 1.028 تريليون جنيه في شهر ديسمبر السابق له.

وتتكون نقود الاحتياطي “MO” من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه.

وأوضح أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن ذلك انعكس في انخفاض النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 754.3 مليار جنيه، وودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي، بمقدار 252.5 مليار جنيه.