البنك المركزي: تراجع معيار كفاية رأس المال إلى 20.9% بنهاية يونيو

كشفت مؤشرات السلامة المالية، تراجع في معيار كفاية رأس المال لدى البنوك، ليسجل 20.9% في نهاية يونيو 2022، مقابل 21.9% خلال مارس الماضي.

وأشارت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي إلى أن الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر سجلت 17.1% في يونيو 2022، مقابل 17.4% خلال مارس.

وأظهرت النشرة أن نسبة رأس المال الأساسي المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر سجلت 12.2% مقابل 13.1% خلال مارس الماضي.

وأوضحت مؤشرات السلامة المالية الصادرة عن البنك المركزي أن الرافعة المالية لبنوك القطاع المصرفي سجلت تراجعا طفيفا لتصل إلى 6.9% نهاية يونيو، مقابل 7% نهاية مارس 2022.