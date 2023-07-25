البنك المركزي: تراجع عجز الميزان التجاري بـ 29.8% خلال يوليو/مارس 2023/2022

كشف عن تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 29.8%، ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، خلال الفترة يوليو/مارس 2023/2022، كما تضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 14.5 مليار دولار، حسبما جاء في بيان.

وتحسن العجز التجاري بنحو 10 مليار دولار ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، حيث يرجع ذلك بصفة أساسية إلى تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 12.4 مليار دولار ليقتصر على نحو 25.2 مليار دولار، مقابل نحو 37.7 مليار دولار، بسبب انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 12.6 مليار دولار.

وجاء في انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22% لتقتصر على نحو 44.5 مليار دولار، مقابل نحو 57.1 مليار دولار، خلال نفس الفترة.

وقد تركز الانخفاض في الواردت من سيارات الركوب، وقطع غيار السيارات والجرارات والتلفزيونات.

وأعلن المركزي عن انخفاض محدود في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 102.6 مليون دولار، لتسجل نحو 19.3 مليار دولار، مقابل نحو 19.4 مليار دولار، خلال نفس الفترة. وتركز الانخفاض في مركبات غير عضوية أو عضوية، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية.

وانخفض الفائض في الميزان التجاري البترولي بمعدل 59.5% ليقتصر على نحو 1.7 مليار دولار (مقابل نحو 4.1 مليار دولار)، وذلك بسبب انخفاض الصادرات البترولية بنحو 1.3 مليار دولار.

وارتفعت الواردات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 692 مليون دولار، نتيجة لارتفاع متوسط أسعار البترول العالمية خلال فترة العرض، بالرغم من انخفاض الكميات المستوردة، والغاز الطبيعي بمقدار 617.8 مليون دولار لارتفاع الكميات المستوردة منه.