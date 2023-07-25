البنك المركزي: تراجع تحويلات المصريين في الخارج إلى 17.5 مليار دولار بنهاية مارس 2023

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع تحويلات المصريين العالمين في الخارج إلى 17.5مليار دولار خلال الفترة من يوليو /مارس من العام المالي 2022/2023 مقابل 23.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق بمعدل 26.1%.

وكشف المركزي عن ارتفاع ايرادات السياحة 25.7% لتسجل نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو /مارس للعام المالي 2022/2023 مقابل 8.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وقال المركزي إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو/مارس من السنة المالية 2022/2023 شهدت تحسنا بدرجة ملحوظة في عجز حسابات المعاملات الجارية.