البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 40.7% على أساس سنوي بنهاية يوليو

سجل المعدل السنوي 40.7% في يوليو 2023، مقابل 41.0% في يونيو 2023.

المعدل السنوي للتضخم الأساسي

وقال البنك المركزي في بيان اليوم، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أغسطس الحالى سجل معدلا شهريا بلغ 1.9% في يوليو 2023 مقابل معدل بلغ 1.3% في الشهر ذاته من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 2.1% في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 36.5% في يوليو 2023 مقابل 35.7% في يونيو 2023.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل معدل شهري بلغ 1.5% في الشهر ذاته من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 1.7% في يونيو 2023.